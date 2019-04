Le groupe Avianca choisit les services de Safran Nacelles pour les nacelles de ses avions A320neo

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Avianca Holdings S.A possède actuellement neuf avions de la famille A320neo – sept A320neo et deux A321neo. 24 A320neo supplémentaires doivent encore être livrés.

Les services de maintenance et d’approvisionnement de pièces de rechange font partie de l’offre de services NacelleLife TM . Elle propose aux opérateurs des services qui s'adaptent à leurs exigences à chaque étape importante de la vie de leurs flottes, depuis la préparation de l’entrée en service, en passant par les grandes visites d’entretien, jusqu’au retrait ou remise en opération des avions.

Safran Nacelles a été sélectionné par Avianca Holding S.A pour assurer la maintenance et l'approvisionnement de pièces de rechange sur les nacelles des turboréacteurs LEAP-1A de CFM qui équipent la flotte grandissante d’avions de la famille A320neo de la compagnie.

