Le groupe Ardian veut une participation majoritaire dans Revima

Cela continue de bouger dans le secteur de la MRO. Après les mouvements autour de Sabena technics et StandardAero, c'est autour de Revima avec l'arrivée d'Ardian comme actionnaire majoritaire.

Le fonds d'investissements Ardian, auquel le groupe Trescal doit aussi sa formidable croissance, est "entré en négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire dans Revima" auprès d'Argos Wityu, un groupe de capital investissement dont les fonds "prennent des participations majoritaires pour des montants compris entre 10 M€ et 100 M€, dans des entreprises réalisant entre 20 M€ et 600 M€ de chiffre d'affaires". Argos Wityu a participé aux projets développement de Revima, acteur de la MRO et en particulier reconnu dans l'entretien des APU et des trains d'atterrissage d'avions régionaux, moyen et long-courriers. Revima emploie 750 personnes et a réalisé plus de 280 M€ de chiffre d'affaires en 2018. Positionné sur un marché en forte croissance, l'atelier MRO a d'ores et déjà réalisé des investissements sur son site français, lancé la construction d'un nouveau site en Thaïlande qui sera opérationnel en 2020 et cherche à réaliser "deux acquisitions visant à renforcer ses compétences en réparation de pièces moteurs et de maintenance prédictive".