Le groupe Ametra lance une cellule interne dédiée à l'innovation

Le groupe français se dote d'une cellule interne R&D pour répondre et anticiper les besoins de ses clients en matière d'innovation industrielle.

Ametra Research, c'est le nom donné par le Groupe Ametra à sa nouvelle cellule R&D et dont les premiers travaux d'ingénierie porteront sur les problématiques autour de l'énergie dans l'aéronautique et l'avion plus électrique. Les travaux ne se limiteront pas au secteur de l'aérospatial et de la défense et concerneront aussi d'autres secteurs d'activités comme le médical, le nucléaire et le ferroviaire. "Tous les collaborateurs d'Ametra, en fonction de leur domaine de compétences, peuvent participer à ces projets techniques à travers des groupes de travail encadrés par deux docteurs en électronique et un docteur en mécanique qui composent le coeur de la cellule R&D", souligne Laurent Delaye, directeur technique du groupe Ametra, qui ajoute : "c'est un excellent moyen pour nos collaborateurs de monter en compétence". "Le lancement d'Ametra Research nous permettra d'initier des partenariats avec des laboratoires et centres R&D pour assurer une veille technologique cruciale et faire progresser notre expertise en développant de nouveaux projets industriels", ajoute Anne-Charlotte Fredenucci, présidente du groupe Ametra.