Le groupe ADP va prendre en charge l'expansion de Sharjah

Il s'agit d'une petite partie d'un grand projet d'expansion aéroportuaire d'un montant de 410 millions de dollars. Le projet consiste en un accroissement de capacité du principal terminal d'accueil de 11 millions à 17,5 millions de passagers. L'expansion doit aussi permettre d'améliorer les circuits "passagers" arrivées et départs et l'ajout de places de parking. Le lancement du chantier devrait intervenir à partir de 2019.

ADP se tourne vers les Emirats. Via sa filiale ADP Ingéniérie, le groupe aéroportuaire vient de décrocher un contrat pour dessiner et superviser l'expansion de l'aéroport de Sharjah International, un des sept émirats des Emirats Arabes Unis (EAU) situé au nord de Dubai. Le contrat se monte à 15 millions d'euros.

