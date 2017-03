Le groupe ADP pourrait conclure avec le Vietnam courant mars

Selon le ministre vietnamien des Transports, qui a évoqué sur son site internet une rencontre ayant eu lieu tout récemment entre Augustin de Romanet, PDG du groupe ADP et des officiels du pays, une signature définitive pourrait intervenir rapidement, courant mars. "Nous négocions un accord pour prendre 20% du capital d'ACV (ndlr : Airport Corporation of Vietnam) qui gère les plateformes aéroportuaires vietnamiennes. Le gouvernement vietnamien doit rendre sa décision avant le 31 mars", avait expliqué Augustin de Romanet récemment, lors de la présentation des résultats 2016 du groupe aéroportuaire.

Le Vietnam connaît un très fort développement de son secteur aérien et aéroportuaire depuis plusieurs années. Il est engagé dans la construction d'un énorme aéroport, à Long Thanh, à 40 kilomètres au nord-est d'Ho-Chi-Minh Ville qui doit s'étaler jusqu'en 2030. La première tranche de construction devrait être livrée en 2020 et donnera à l'aéroport une capacité de 25 millions de passagers. A terme, il devrait comporter quatre aérogares et quatre pistes de quatre kilomètres avec une capacité comprise entre 80 et 100 millions de passagers.