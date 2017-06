Le groupe ADP et DSNA Services développent un système de détection de drones.

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le groupe ADP et DSNA Services étudient les modalités d'industrialisation de la solution Hologarde et souhaitent développer des moyens de contre-mesure compatibles avec l'environnement aéroportuaire. Dès le mois de juillet, une nouvelle expérimentation aura lieu à Roissy CDG pendant plusieurs mois.

Le programme Hologarde intègre trois technologies (radar, radiofréquence et vidéo HD) au sein d'un centre de commande unique installé à l'aéroport de Paris-Le Bourget. Il est en mesure de détecter tous les drones à plus de cinq kilomètres. Une fois détecté, le drone est suivi en temps réel par caméra grâce au centre de commande qui est accessible sur PC ou tablettes mobiles.

Le groupe ADP et DSNA Services (filiale de la DGAC) ont décide de mettre en commun leur expertise pour développer le programme Hologarde, qui vise à co-développer une solution de détection de drones intrusifs, adaptable à tous les sites sensibles et notamment les aéroports.

Le programme Hologarde doit permettre de détecter tous les types de drones intrusifs à plus de cinq kilomètres.

