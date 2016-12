Le groupe ADP à l'oeuvre à l'aéroport de Katmandou

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le nouveau terminal international, qui permettra aussi de compenser les dégâts engendrés par le séisme d'avril 2015, aura une surface de 95 000 mètres (9,5 hectares) avec six nouveaux postes de parking avions au contact et dix huit au large.

Le groupe ADP a été choisi pour assurer l'extension de l'aéroport international Tribhuvan de Katmandou. Quand il sera achevé en 2021, le nouveau terminal permettra de faire passer la capacité de la plateforme de 4,5 à 12 millions de passagers. Un terminal VIP va aussi être construit et le terminal international actuel sera converti pour gérer le trafic intérieur et régional.

