Le groupe ADP a intégré son nouveau siège à Roissy

Le lundi 20 mars, le président de la République François Hollande a inauguré le nouveau siège social du groupe ADP en présence d'Augustin de Romanet, son PDG.

Situé en plein coeur de l'aéroport Roissy CDG, à égale distance des terminaux 1 et 2, ce bâtiment est relié à Paris via la gare RER Charles de Gaulle 1 et aux différents terminaux de l'aéroport via le CDGVal. Il s'étend sur une surface de 12 000 m2 et accueille 350 salariés.

Le siège social fait partie d'un ensemble composé de trois bâtiments : le nouveau siège social du groupe ADP proprement dit, un immeuble de bureaux de 13 000 m2 et un centre d'activités et de services qui comprend notamment la nouvelle Maison de l'Environnement de l'aéroport. L'immeuble de bureaux, Baïkal, sera achevé d'ici la fin de l'année 2017 et sera loué à des entreprises tierces. Cet immeuble de cinq étages sera relié au siège social du groupe ADP par des terrasses qui dominent l'aéroport et le Concorde.