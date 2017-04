Le Gripen vole avec du bio carburant

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Selon Saab, l'équipe d'essai n'a pas noté de différence par rapport à l'emploi de carburants traditionnels et ce test a démontré la capacité de l'appareil à évoluer normalement avec du carburant synthétique. L'industriel suédois estime que ce premier vol apportera des informations importantes quand à l'usage des bio carburants.

L'appareil embarquait un carburant 100% bio, le CHCJ-5 à base de Colza. Ce vol a eu lieu dans le cadre d'un programme conduit par la FMV (Equivalent suédois de la DGA) en collaboration avec Saab et GKN Aerospace (Producteur du RM12 qui propulse le Gripen C/D). La Suède a put bénéficier du retour d'expérience de l'US Air Force et de l'US Navy grâce à un accord signé avec les Etats-Unis.

In the news

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Stage BAC +2 : Technicien(ne) Comparaison des Prévisions d'effectifs entre affaire prévisionnelles et affaires notifiées - H/F

Ingénieur(e) Conception ASIC Numérique et FPGA - H/F

Ingénieur(e) électronique et informatique (H/F)

Read us in English.

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.