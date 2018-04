Le Gifas scelle un partenariat en Inde

La visite en Inde organisée par le Gifas a été l'occasion pour le syndicat de la filière aérospatiale et de défense française de nouer un partenariat avec son homologue indien, la SIDM.

En marge de la visite organisée par le Gifas et réunissant 60 entreprises, le syndicat professionnel de la filière aérospatiale et de défense française a signé un protocole d'accord avec son équivalent indien, la SIDM ou "Society of indian defence manufacturers". Le Gifas et la SIDM se sont engagés sur cinq axes : s’aider l’un l’autre à saisir un maximum d’opportunités sur leurs marchés respectifs, développer la formation ainsi que la R&T, travailler sur la politique industrielle et favoriser un environnement propice au commerce international. Le Gifas appuiera le développement d’un écosystème indien de l’aéronautique, de la défense et du spatial en introduisant les industriels indiens à la supply chain française. Il aidera également les PME et ETI locales à mieux répondre aux critères d’exigence internationaux.