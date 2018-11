Le Gifas pousse à la formation et à l'emploi en Guyane

Le Gifas, le syndicat professionnel de la filière aérospatiale française, vient de prendre des mesures concrètes en faveur de la formation et de l'emploi en Guyane.

Le Gifas a décidé de s'investir dans la mise en oeuvre d'une filière de formation aéronautique et spatiale en Guyane française. Une démarche qui s'inscrit dans la priorité donnée par le Gifas au développement de la formation des demandeurs d'emploi, "passant nécessairement par une coopération entre les acteurs industriels et les opérateurs de formation à tous les niveaux". Le Gifas s'est donc associé au projet porté par l'AFMAé (Association pour la formation aux métiers de l'aérien dont le Gifas participe à la gouvernance aux côtés d'Air France et de la Fnam), lancé à la demande d'ArianeGroup "pour répondre aux besoins de la montée en charge d'Ariane 6 à partir de 2021 et à l'absence de compétences adaptées aux besoins des entreprises dans les métiers de l'aérien et du spatial sur le territoire guyanais".

Le projet vise à offrir une formation structurée sur la Guyane française, en adaptant le référentiel du bac professionnel aéronautique aux besoins du secteur spatial local et à identifier, préformer puis former de jeunes Guyanais aux métiers d'ajusteur monteur, de mécanicien, de traitement de surface,.... Le besoin en opérateurs techniques est estimé entre 15 et 20 par an, pendant dix ans.