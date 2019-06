Le GIFAS et le groupe ISAE définissent la formation en ingénierie aéronautique et spatiale de demain

Le GIFAS et le groupe ISAE, ont décidé de travailler conjointement pour définir la formation en ingénierie aéronautique et spatiale de demain.

Le Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales (GIFAS) et le groupe ISAE qui fédère les 5 grandes écoles d’aéronautique et espace en France, travaillent main dans la main pour définir la formation en ingénierie aéronautique et spatiale de demain. En s’associant avec le groupe ISAE, le GIFAS assure l’attractivité du secteur aéronautique aux yeux des meilleurs étudiants français et internationaux.

L’aéronautique est un secteur qui se porte bien et qui recrute. Il doit dynamiser ses formations étudiantes et d’apprentis, booster son recrutement et adapter sa méthode de travail ainsi que ses machines. Le GIFAS et le groupe ISAE ont décidé d’avancer ensemble dans cette évolution. Le groupe ISAE multiplie le nombre de ses élèves quand le GIFAS ouvre de plus en plus ses portes au recrutement et au renouvellement générationnel. Sur les 5 écoles, on est passé de 1600 élèves acceptés en 2011 à 4500 en 2018 dont 900 diplômés en 2011 à 1600 en 2018. De son côté, le GIFAS se fait créateur d’emplois avec 15 000 recrutements en 2018 dont 70% en CDI et 7 300 alternances.

Cependant, de fortes tensions sur le recrutement des profils se font sentir car, si la France mène une véritable guerre des talents auprès des ingénieurs (+4% recrutés/an), le GIFAS et le groupe ISAE pointent du doigt la nécessité de renforcer l’attractivité des formations techniques et professionnelles de BAC+2 du secteur de l’industrie. Le groupe ISAE favorise donc les défis technologiques au sein des écoles d’ingénieurs en partenariat avec des industriels de renom. Il pousse à l’innovation et à l’entreprenariat par le biais d’événements spécifiques et la création d’espaces dédiés. L’ultime défi du groupe ISAE et du GIFAS est l’implantation d’un solide partenariat à l’international en favorisant l’accueil des étudiants étrangers comme à l’ESTIA au Pays Basque.