Le Gers se dote d'un campus de formation aéro

L'aéroport d'Auch-Gers, qui accueille déjà l'EFORSA, se dote d'un campus où seront aussi dispensés des formations pour navigants techniques, commerciaux et autres métiers de l'aérien.

Le département du Gers aura aussi son campus de formation aux métiers de l'aéronautique et de l'aéroportuaire. L'annonce en a été faite lors de la tenue du 1er forum de l'industrie aéronautique du Gers sur l'aéroport d'Auch-Gers. Baptisé Aerogers comme le forum avec de multiples clins d'oeil, le campus est implanté sur l'aéroport d'Auch-Gers qui accueille déjà l'Ecole de formation à la sécurité aérienne (Eforsa) depuis 2013. Cette dernière assure les formations initiales et continues des pompiers d'aérodrome français et internationaux. Avec plus 500 pompiers formés chaque année, l'Eforsa est un acteur reconnu de cette filière métier.

Labellisé par l'Apave, le campus - qui dispose d'une première série de bâtiments pédagogiques en accès direct aux pistes, de 600 m2 de salles de cours et de 1 400 m2 de hangars techniques; étendra ses formations à celles de pilotes, de navigants commerciaux, de techniciens de maintenance et d'agents de sécurité aéroportuaire.