Le Gers lance son premier Forum industrie aéronautique

La CCI du Gers, l'aéroport d'Auch et le Conseil départemental organisent le 6 octobre prochain leur premier Forum de l'industrie aéronautique baptisé AEROGERS.

Le département du Gers a clairement l'intention de faire entendre sa voix dans la filière aéronautique française. D'où la tenue, le 6 octobre prochain, du premier Forum AEROGERS qui se déroulera sur le site de l'aéroport d'Auch-Gers. Ce dernier est bien sûr partenaire aux côtés de la CCI du Gers, de Gers Développement, du Conseil départemental et du Grand Auch. Objectif : réunir 25 entreprises aéronautiques pour mettre en avant leur savoir-faire en matière de mécanique, d'usinage et de maintenance. AEROGERS veut aussi montrer que le département du Gers s'active susciter les implantations d'entreprises aéronautiques. D'ailleurs, Gers Développement a soutenu les projets industriels de JCB Aéro, Air Support, Amac Aerospace, Excent et AEREM.

Le Forum AEROGERS sera rythmé par trois temps forts. D'abord, une conférence en présence de Didier Katzenmayer, directeur aux affaires industrielles d'Airbus, sur le thème : "Penser globalement, sous-traiter localement : les circuits courts au service d'une supply chain performante". Puis, une visite de l'entreprise JCB Aero, spécialisée dans l'aménagement intérieur d'avions. Et une démonstration des pompiers de l'Ecole de formation à la sécurité aérienne située sur l'aéroport d'Auch-Gers. Cette première édition du Forum AEROGERS, qui a pour parrain Patrick du Ché, directeur des essais en vol d'Airbus, prévoit la mise en place de rendez-vous personnalisés avec les entreprises présentes : www.linscription.com/aerogers