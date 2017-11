Le fonds Definvest pour soutenir les PME de la défense

Annoncé il y a plusieurs mois par la ministre des Armées, Florence Parly, le fonds d'investissement pour soutenir les PME stratégiques du secteur de la défense est officiellement lancé.

Doté d'un fonds de départ de 50 M€, le fonds d'investissement Definvest dédié aux PME stratégique du secteur de la défense, est d'ores et déjà au travail. Annoncé il y a plusieurs mois par la ministre des Armées, Florence Parly, Definvest a pour vocation "de prendre des participations au capital des pépites technologiques" de la filière aux côtés d'investisseurs financiers et industriels. Il bénéficie pour cela des expertises complémentaires de Bpifrance et de la direction générale de l'armement (DGA). Tous les deux ont d'ailleurs commencé "à travailler avec des entreprises candidates pour sélectionner des dossiers en vue des premiers investissements. Bpifrance est également chargé de transmettre les règles de fonctionnement de Definvest à l'Autorité des marchés financiers. L'apport de capital vise à permettre aux PME sélectionnées de "se développer en toute autonomie grâce à l'augmentation de leurs fonds propres".