Le F-35B s'installe au Royaume-Uni

Quatre F-35B de la Royal Air Force sont arrivés au Royaume-Uni pour y être basés. Ils étaient auparavant aux Etats-Unis où ils ont été produit et où les pilotes ont été formés.

Le 6 juin 2018, quatre chasseurs à décollage court et atterrissage vertical F-35B sont arrivés sur la base aérienne de Marham à Norfolk au Royaume-Uni. Les appareils ont traversé l'Atlantique avec l'assistance de ravitailleurs en vol A330 MRTT Voyager de la RAF et d'un A400M équipé pour pouvoir larguer des kits de survie en mer en cas d'éjection.

Les appareils appartiennent au 617 Squadron, les célèbres "Dambusters". La base de Marham qui les accueille a bénéficié d'un investissement de 550M£ afin d'être adapté au F-35B. Des aires d'atterrissage vertical ont notamment été aménagées.

Les F-35B britanniques étaient déjà venus au Royaume-Uni mais de façon temporaire. Ce vol transatlantique marque leur installation officielle au Royaume-Uni. Londres prévoit de commander 138 F-35B au total. Ils seront opérés par la RAF et la Royal Navy. Ils pourront notamment embarquer sur les porte-aéronefs Queen Elizabeth et Prince of Wales.