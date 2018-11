Le F-35 en Belgique en 2025

A quelques jours de son départ du gouvernement, le Ministre belge de la Défense a précisé le calendrier de livraisons des F-35 choisis il y a deux semaines par la Belgique en vue de constituer sa nouvelle flotte d’avions de combat. 4 appareils seront livrés en 2023 et autant en 2024 mais ces 8 premiers appareils seront basés à Luke AFB, en Arizona, en vue d’assurer la formation des pilotes belges au sein du 56th Fighter Wing de l’USAF. Entre 2025 et 2027, 4 appareils seront livrés annuellement à la Belgique et confiés à une des deux bases aériennes belges d’où sont opérés les avions de combat belges. A ce stade, le choix n’a pas encore été fait entre Florennes et Kleine- Brogel. 5 appareils seront livrés en 2028 et 2029 et les 4 derniers appareils en 2030.