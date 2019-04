Le F-35 à Florennes en 2025

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Il a ainsi annoncé que c’est la base de Florennes qui sera la première à accueillir les nouveaux chasseurs, dès 2025, en raison de nouveaux investissements d’infrastructures (300 millions) qui seront nécessaires sur cette base et qui pourront dès lors être mis à profit de l’arrivée des F-35. Le Général a également confirmé que les 34 F-35 seront basés sur 2 bases, à l’instar des F-16, ce qui n’était pas si évident pour une flotte en définitive beaucoup moins nombreuse que celle des F-16 (52 appareils). Les premiers F-35 arriveront à Kleine Brogel (Nord Est de la Belgique) en 2025. La totalité des appareils seront livrés pour 2030 avec une livraison moyenne de 4 F-35 par an. Le retrait des F-16 sera quant à lui opéré de 2023 à 2028.

