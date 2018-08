1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Airbus a annoncé le 8 août avoir réalisé un nouveau record grâce à son pseudolite à haute altitude Zéphyr. Le premier appareil de série, le Zéphyr S, est ainsi parvenu à rester dans les airs pendant 25 jours, 23 heures et 57 minutes.

Le drone Zephyr a réalisé son atterrissage, après un vol inaugural ayant duré plus de 25 jours.

