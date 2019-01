Le drone RDM AG réalise ses premiers essais en vol

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Le 22 janvier, l'entreprise bordelaise Reflet du Monde a annoncé avoir conduit avec succès les premiers vols de son drone RDM AG. Ce nouvel aéronef, d'une autonomie de 15 minutes, est imposant puisqu'il pèse 25 kilos au décollage et mesure 2 mètres de diamètre.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Technicien(s) aéronautique(s) de maintenance, option cellule et moteur

© Copyright 2019 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.