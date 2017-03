Le drone Heron 1 déclaré opérationnel à Singapour

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Cette déclaration signifie que le personnel de la RSAF est désormais pleinement entrainé et qualifié pour opérer, maintenir et déployer le Heron 1 dans l'ensemble du spectre de ses capacités. Le Heron 1 a été réceptionné en 2012 par Singapour, la montée en puissance des unités aura donc été assez lente. Selon la presse locale, un grand nombre d'exercices ont été menés pour développer les concepts d'emploi de l'appareil. La presse singapourienne précise que les Heron peuvent par exemple opérer en collaboration avec des hélicoptères. Des Heron de la RSAF ont notamment été déployés aux Etats-Unis pour l'exercice Forging Sabre.

Le Heron 1 de de IAI (Israël Aerospace Industries) dispose d'un autonomie de 24 heures et d'un rayon d'action de 200 km. Il est équipé d'un système électro optique.

L'armée de l'Air de la république de Singapour (RSAF) a déclaré la pleine capacité opérationnelle (Full Operational Capability) de ses drones Heron 1 le 15 mars 2017. Les véhicules opèrent au sein des 119ème et 128ème escadron de la RSAF.

