Le drone Falco EVO de Leonardo au service de l'agence européenne Frontex

Le 6 décembre, Leonardo a annoncé que son drone MALE Falco EVO allait mener des missions de surveillance maritime pour le compte de Frontex. L'agence européenne de garde-frontières et garde-côtes mène des essais afin d'évaluer l'apport des drones dans la conduite des missions de surveillance maritime.

