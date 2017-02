Le Dragon CRS-10 en route vers l'ISS

Hier, le Falcon 9 de SpaceX a correctement lancé vers l'ISS la capsule de fret Dragon CRS-10. Un lancement réalisé depuis le pas de tir 39A de Cap Kennedy, en Floride, et suivi d'une nouvelle récupération d'étage réussie.

Dimanche 19 février, à presque 14h39 UTC, le deuxième Falcon 9 « Full Thrust » de l'année s'est envolé, mis en œuvre cette fois depuis le pas de tir 39B du mythique centre spatial Kennedy de la Nasa, en Floride. C'est de là que furent lancées 12 fusées Saturn 5 entre 1967 et 1973, puis 82 navettes spatiales entre 1981 et 2011.

Huitième récupération d'étage.

10 minutes après le décollage, le cargo Dragon CRS-10 se séparait du deuxième étage du Falcon 9, et déployait une minute plus tard ses panneaux solaires. Auparavant, le premier étage du lanceur avait rejoint la zone d'atterrissage prévue (LZ-1), située sur la base de Cape Canaveral Air Force Station, à quelques kilomètres du pas de tir 39A. Son vol a duré 7 minutes et 33 secondes. C'est la troisième fois que SpaceX réalise l'exploit sur la terre ferme, à laquelle il faut ajouter cinq récupérations réussies en mer.

Arrivée mercredi.

Dragon CRS-10 va mettre un peu plus de deux jours à rejoindre la Station spatiale internationale. Il sera alors « capturé » par les astronautes Shane Kimbrough et Thomas Pesquet, à l'aide du bras robotique Canadarm2. A bord du cargo se trouvent 2,2 tonnes de fret, et notamment le spectromètre de la Nasa Sage III (Stratospheric Aerosol and Gas Experiment). Dédié à l'observation des échanges verticaux de nombreux gaz à basse altitude, il est équipé du système de pointage Hexapod, réalisé par Thales Alenia Space pour le compte de l'Agence spatiale européenne.