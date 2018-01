Le dernier lot Ariane 5 est commandé

ArianeGroup et Arianespace lancent la mise en production des dix derniers lanceurs Ariane 5 ECA, en exploitation jusqu'en 2023.

Après les lots « PA » de 2007 (30 exemplaires), « PB » de 2009 (35 exemplaires) et « PB+ » de 2013 (18 exemplaires), Arianespace a annoncé le 9 janvier la commande du lot « PC » de lanceurs Ariane 5 auprès de sa maison-mère ArianeGroup, maître d’œuvre industriel du développement et de l’exploitation des programmes Ariane 5 et Ariane 6. Cet ordre fait suite au protocole d'approvisionnement à long terme « LLI » (Long Lead Items) des pièces et matériaux bruts non usinés, signé entre l’opérateur et l’industriel en décembre 2016.

Une commande supérieure à 1 Md€.

D'un montant supérieur au milliard d'euro, cette commande est la dernière du lanceur lourd européen, en service depuis juin 1996 (96 lancements à ce jour). Elle concerne 10 nouveaux exemplaires, qui seront mis en œuvre depuis le Centre spatial guyanais entre 2020 et 2023, date à laquelle Ariane 6 aura atteint sa pleine capacité, trois ans après son vol inaugural.

Avec les 13 exemplaires restants du lot « PB+ », ce sont 23 lanceurs qui vont être produits par plus de 600 sociétés réparties à travers 12 pays européens, dont 350 PME.

Le prochain lancement d’Ariane 5 est attendu pour le 25 janvier, avec les satellites de télécommunications SES 14 et Al Yah 3. Six autres missions du fer de lance européen pourraient intervenir cette année.