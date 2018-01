Le dernier Gulfstream G450 a été livré

Le dernier exemplaire du Gulfstream G450 a été livré alors que le constructeur aéronautique de Savannah

Gulfstream Aerospace a annoncé qu'il avait livré le dernier G450 tandis que l'avionneur se prépare à la prochaine génération de jets d'affaires, le G500 qui débute d'ailleurs un tour du monde promotionnel.

Entré en service en 2005, le G450 représente une flotte de plus de 360 appareils qui a amassé 964 000 heures de vol et plus de 461 000 vols. "Le G450 a imprimé sa marque et reste un membre important de la famille Gulfstream" a commenté Mark Burns, président de Gulfstream.

Le G500 aura de son côté une autonomie de 5 200 nautiques (9 630 km) à Mach 0,85 and 4 400 nautiques (8 149 km) à Mach 0,90. Cinq G500 participent au programme d'essais en vol, avec une certification attendue pour début 2018.