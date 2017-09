Le dernier G450 a quitté la chaîne de Savannah

Le dernier Gulfstream G450 a quitté la chaîne d'assemblage final de Savannah pour gagner le site d'Appleton, dans le Wisconsin. L'appareil sera livré début 2018.

Le dernier G450 a quitté la chaînne de production de l'avionneur de Savannah pour rejoindre le site de maintenance et de réparation d'Appleton, dans le Wisconsin. L'appareil sera livré à un client dont le nom n'a pas encore été précisé au début de l'année prochaine.

Toutes catégories confondues, Gulfstream a livré plus de 870 appareils de famille GIV (soit GIV, GIV-SP et G450) et l'on estime que depuis la certification du G450 en 2004, environ quatre cent appareils ont été livrés ou commandés.

Le G450 possède la voilure et un fuselage sensiblement similaires à ceux du GIV, la plus grosse différence étant l'adoption de l'avionique PrimusEpic de Honeywell, rebaptisée PlaneView.

Seulement pour l'avionneur de Savannah, les choses se sont compliquées depuis l'introduction des G500 et G600. Pendant un temps, Gulftsream prétendit que le G500 n'allait pas remplacer le G450 et qu'il y avait de la place sur le marché pour les deux appareils.

Mais les livraisons ces deux dernières années ont rappelé l'avionneur aux réalités. Le G500 dispose de plusieurs nouveautés parmi lesquelles un fuselage agrandi, une nouvelle voilure dérivée du G650, un cockpit PlaneView II sans parler des commandes de vol électriques et des minimanches actifs.

La motorisation Rolls-Royce laisse place, sur le G500, à deux Pratt & Whitney Canada PWC814GA. Les premières livraisons sont attendues pour 2018, le jet est vendu 43,5 M$.