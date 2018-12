Le démonstrateur de drone VSR700 d'Airbus réalise un vol autonome

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Le programme de développement du futur système de drone militaire tactique léger VSR700 d' Airbus Helicopters vient de franchir une nouvelle étape en réalisant son premier vol à Istres sans pilote de sécurité à bord. Le démonstrateur VSR700 effectue des vols depuis le mois de mai 2017 mais avec un pilote. Commandé et contrôlé depuis la station sol située sur la base aérienne d'Istres, le VSR700 d' Airbus Helicopters a réalisé un vol de 30 min, "exécutant différentes trajectoires de vol avant d'atterrir en mode autonome", précise Airbus Helicopters . Ce premier vol autonome "visait à démontrer la conformité de l'appareil aux exigences élevées des systèmes réglementaires et de sécurité, indispensable à l'intégration future des drones dans l'espace aérien français".

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

© Copyright 2018 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.