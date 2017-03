Le Dassault Rafale seul en lice en Malaisie

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

"Nous ne sommes pas encore prêts à prendre une décision, mais nous prenons bonne note de son succès dans d'autres pays", avait-il ajouté. La force aérienne malaisienne a exprimé un besoin pour 18 avions de combat. Un contrat d'une valeur potentielle de plus de 2 Md$ selon les estimations.

Et d'ajouter : "Il n'y a plus qu'une négociation bilatérale, il n'y a pas d'autre opérateur". Lors de la visite d'Etat du Président de la République Française, François Hollande, en Malaisie; le Premier ministre malaisien, Najib Razak, a indiqué qu'il avait discuté de la possibilité pour son pays d'acheter des Dassault Rafale, en précisant que le pays était encore indécis sur le sujet.

L'avion de combat Dassault Rafale est le seul désormais en lice pour répondre aux besoins de la force aérienne malaisienne, a indiqué le porte-parole du gouvernement français, Stéphane Le Foll, lors du compte-rendu du dernier conseil des ministres. "Les négociations sont engagées. Je crois qu'il n'y a plus que des négociations avec Dassault sur le Rafale", a-t-il déclaré, rapporte Reuters.

