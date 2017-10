Le CS300 reçoit à son tour son "passeport vert"

La déclaration environnementale de produit (EPD) du CS300 est publiée un an après que le CS100 ait reçu la sienne, en première mondiale.

C'est à l'occasion du Global Sustainable Aviation Summit, qui se tenait à Genève les 3 et 4 octobre que Bombardier Avions Commerciaux a annoncé que le CS300 disposait à présent d'une déclaration environnementale de produit (EPD). Cette annonce suit d'un an celle qui avait été reçue par le CS100

La DEP ou EPD, selon son acronyme anglo-saxon est une certification de niveau 3 qui s'appuie sur les données vérifiées de l'analyse du cycle de vie d'un produit. Elles résument et communiquent de l'information transparente et comparable concernant l'incidence environnementale d'un produit à chaque étape de son cycle de vie.

La DEP apparaît comme un véritable "passeport vert" pour le CS 100 et le CS300. On y apprend notamment que le niveau sonore d'un avion CS100 est de 65 décibels, soit un niveau équivalent à un bruit de ville, mais bien moindre que le niveau sonore d'une automobile (75 db), un camion (un peu moins de 85 db) ou un marteau-piqueur (près de 100 db). Par ailleurs, la DEP précise aussi que 76% de l'avion sont recyclables, 7% sont récupérables. Les 17% restants doivent rejoindre un site d'enfouissement.

Un avion C Series consomme à peine 2 litres de carburant par 100 km et par passager. Cela signifie qu'au cours de sa vie utile, chaque avions C Series devrait rejeter jusqu'à 120 000 tonnes de dioxyde de carbone de moins dans l'atmosphère que les autres avions de ligne de la taille la plus proche. Cela équivaut, selon Bombardier, à retirer plus de 32 000 voitures intermédiaires de la circulation pendant un an. Le niveau de bruit des avions C Series est comparable à celui d'avions de ligne de plus petite taille, comme les avions de transport régional.

Bombardier, déjà impliqué depuis longtemps dans la certification environnementale pour le ferroviaire, a lancé ses démarches pour obtenir une certification verte de ses avions dès 2008.