Le quatrième Mardi de l'espace 2016-2017 du Cnes et de l'association Bar des Sciences se tiendra mardi 17 janvier au Café du Pont Neuf, à Paris. Au programme : « Le corps à l’épreuve des voyages spatiaux », avec Jean-François Clervoy, Franck Lehot et

Tandis que se poursuit la mission Proxima de Thomas Pesquet à bord de la Station spatiale internationale, les principales agences spatiales à travers le monde préparent, à un horizon de 15-20 ans, des expéditions habitées vers la Lune, Mars et au-delà. Plus près de nous, des vols paraboliques permettant de récréer des conditions de micropesanteur durant plusieurs dizaines de secondes, sont régulièrement organisés et proposés aux scientifiques, aux astronautes à l'entraînement, mais aussi au grand public.

Quelles sont les conséquences physiologiques de la micropesanteur sur le corps humain ? Ostéoporose, atrophie musculaire, troubles cardiaques ou de l'orientation sont-ils réversibles ?

Pour exposer les contraintes et les solutions proposées à ce jour, l'astronaute Jean-François Clervoy, le médecin Franck Lehot et le responsable des vols habités au Cnes François Spiero répondront aux questions du public.

Rendez-vous mardi 17 janvier 2017 au Café du Pont Neuf à Paris, de 19h30 à 21h30.

Depuis 2011, tous les troisièmes mardis du mois entre octobre et juin , le Cnes, en partenariat avec l'association Bar des Sciences, organise les Mardis de l’espace. Ces soirées s’articulent autour d’un thème spatial présenté par des experts et des personnalités du domaine. Un journaliste fait le lien entre les intervenants et les questions du public, tandis qu’un pianiste ponctue les débats d’intermèdes musicaux.

Le Café du Pont Neuf se situe au 14, quai du Louvre dans le 1 er arrondissement.

Soirée libre d’accès (une consommation obligatoire) et ouverte à tous.