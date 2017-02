Le Concorde, star du nouveau musée Aerospace Bristol

Le nouveau musée aéronautique britannique ouvrira ses portes cet été à Filton, dans le nord de la ville.

Une fois n'est pas coutume, c'est à très, très petite vitesse que le Concorde "Alpha Foxtrot" de British Airways a rejoint sa nouvelle demeure du musée Aerospace Bristol qui ouvrira ses portes cet été à Filton, dans le nord de la ville. Le Concorde, aussi connu sous le numéro de série "216", avait effectué son vol inaugural le 20 avril 1979 et le dernier le 26 novembre 2003. Pour Aerospace Bristol, un hangar spécialement dédié a été réaménagé avec moins d'un mètre séparant les saumons d'ailes des murs latéraux du hangar.

Aerospace Bristol, nouveau musée aéronautique britannique, se trouve sur le site de Filton Airfield, et se compose de deux hangars classés datant de la Première Guerre mondiale avec un espace d'exposition de 5 000 m2, 1 700 m2 de d'espaces et d'ateliers pédagogiques et 5 000 m2 d'espaces extérieurs supplémentaires. Le musée a nécessité un investissement de 19 millions de livres (22,4 millions d'euros).