Le Cnes lance un fonds d'investissements spatial

Baptisé CosmiCapital, ce premier fonds d'investissement français dédié au spatial, vise à réunir entre 80 et 100 M€ auprès d'investisseurs institutionnels et industriels.

L'arrivée du "New Space" et son installation désormais définitive sur la scène spatiale internationale ne pouvait laisser le CNES trop longtemps indifférent. La création de Telespace Participation, filiale du CNES chargée de porter des participations minoritaires dans des sociétés innovantes, avait été une première étape, suscitée par le contrat d'objectifs et de performance signé entre le CNES et l'Etat pour la période 2016-2020 et mettant l'accent "sur l'émergence de nouvelles plateformes et des services innovants autour de nouveaux modèles économiques". Le lancement d'un fonds d'investissement en faveur des entreprises liées au spatial et à ses applications s'inscrit donc dans cette logique. Le CNES a confié à CapDecisif Management la mise en place et la gestion de ce fonds baptisé CosmiCapital.

L'objectif est de réunir entre 80 et 100 M€ auprès des investisseurs institutionnels et industriels. Avec les sommes levées, CosmiCapital "investira et accompagnera des jeunes entreprises basées dans l'Union européenne et permettra de promouvoir le spatial et son usage, notamment en favorisant l'émergence et le développement de services". "Le domaine spatial européen, en pleine mutation, représente une formidable opportunité pour les investisseurs", indique Olivier Dubuisson, directeur général de CapDecisif Management et qui ajoute : "les jeunes entreprises à fort potentiel de croissance que nous avons commencé à identifier auront accès à un outil financier pour assurer leur développement, couplé à l'expertise technologique unique du CNES".