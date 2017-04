Le Cnes et la Jaxa réfléchissent à Phobos

La France et le Japon viennent d'activer la phase d'étude de la mission MMX, qui doit prélever des échantillons à la surface de l'un des deux satellites naturels de Mars. Lancement prévu en 2024.

Le 10 avril à Tokyo, Jean-Yves Le Gall, président du Cnes, et Naoki Okumura, président de l'Agence spatiale japonaise (Jaxa), ont signé, en présence des astrophysiciens Jean-Pierre Bibring (Institut d’astrophysique spatiale) et Saku Tsuneta (Institut des sciences spatiales et astronautiques - ISAS), un accord portant sur des études de faisabilité du projet MMX (Martian Moons Exploration).

Cette mission, inédite et ambitieuse, vise à envoyer en 2024 une sonde vers Phobos, l'une des deux lunes de Mars, afin d'effectuer un retour d'échantillons cinq ans plus tard.

L'analyse des échantillons récoltés (plusieurs dizaines de grammes) devrait permettre de mieux comprendre l'origine des satellites naturels de la planète rouge, mais aussi du système solaire et de son évolution.

Une coopération franco-japonaise de longue date.

« Je me réjouis de signer ce nouvel accord avec nos partenaires japonais, a déclaré Jean-Yves Le Gall. Les enjeux scientifiques et l’intérêt de la mission MMX sont considérables pour le Cnes et la Jaxa, dont le partenariat sera renforcé par cette mission vers Mars, qui est la nouvelle frontière de l’exploration spatiale. »