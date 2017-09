Le Cnes et ArianeGroup préparent le futur d'Ariane 6

Le Cnes et ArianeGroup ont signé vendredi un accord de coopération préparant les lanceurs du futur.

Le 15 septembre, le Cnes et ArianeGroup (ex-Airbus Safran Launchers), ont signé un accord de coopération destiné à « intensifier leurs échanges pour innover ensemble et préparer les lanceurs futurs ».

Le partenariat entre les équipes de la direction des lanceurs du Cnes et celles d'ArianeGroup (maître d'oeuvre des lanceurs Ariane) est ancien, mais si la coentreprise créée par Airbus et Safran est récente (en décembre 2014) et seulement effective depuis 15 mois. Il se traduit actuellement dans le développement du futur lanceur lourd européen Ariane 6, sous l'égide de l'Agence spatiale européenne.

Un moteur réutilisable et « low cost » en ligne de mire.