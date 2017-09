Le chinois C919 arrondit son carnet de commandes

La nouvelle édition du Salon China Aviation Expo qui se déroule à Pékin est l'occasion pour le constructeur chinois Comac d'annoncer de nouvelles commandes pour son moyen-courrier C919.

Le carnet de commandes du moyen-courrier chinois Comac C919 vient de s'arrondir de 130 nouvelles ventes. La Comac a logiquement profité de la 17ème édition de la China Aviation Expo pour dévoiler de nouveaux clients. Des filiales de location de grands groupes industriels et bancaires chinois tels que le China Nuclear E&C Group qui a signé pour 40 exemplaires du Comac C919 tandis que Huabao Leasing et AVIC International Leasing viennent enrichir le carnet de commandes du Comac C919 avec 30 commandes chacun. Enfin, Agricultural Bank of China Financial Leasing, qui avait déjà commandé 45 Comac C919 en 2012, a resigné pour 20 exemplaires supplémentaires et annoncé son intention d'en prendre dix de plus. Ces nouvelles commandes portent à 730 le total des ventes depuis le lancement du programme C919.