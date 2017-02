Le chiffre d'affaires de Latécoère a progressé de 5,3 % en 2016

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Heureusement, la forte progression de l'activité Systèmes d'interconnexion permet de compenser le ralentissement sur les aérostructures. La hausse du chiffre d'affaires est de 16,6 % par rapport à 2015, soit 33 M€ de plus, grâce à "la montée en cadences du programme A350". Pour autant, la baisse de l'activité Aérostructures a aussi un impact sur celle des Systèmes d'interconnexion, souligne Latécoère qui se félicite du "gain de nouveaux contrats dont notamment la maintenance de tous les bancs de tests électriques d'Airbus à Toulouse".

Latécoère finit l'année 2016 sur un chiffre d'affaires en progression de 5,3 % par rapport à 2015 et pour s'établir à 655,2 M€. Comme en 2015, l'entreprise a bénéficié d'un taux de change favorable grâce "aux couvertures €/$ dénouées". A taux de change constant, le chiffre d'affaires ne s'est accru que de 0,3 %.

