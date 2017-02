Le chiffre d'affaires 2016 du groupe ADP frôle les 3 milliards d'euros

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Pour l'année 2017, le groupe ADP table sur une hypothèse de croissance de de trafic de Paris Aéroport comprise entre +1,7% et +2,2% par rapport à 2016.

Le trafic passagers de Paris Aéroport est en hausse de 1,8% à 97,2 millions de passagers, avec une forte croissance du trafic à Orly (+5,3%, 31,3 millions de passagers) et Paris CDG qui résiste bien (+0,3%, à 65,9 millions de passagers).

