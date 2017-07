Le CH-53K réussi son premier vol en campagne

Le 5 juillet, Lockheed Martin a annoncé avoir réussi un vol en campagne du CH-53K. C'est le premier vol de ce type pour l'hélicoptère de transport lourd américain.

Le vol, d'environ six heures, a eu lieu le 30 juin entre la Floride et le Maryland. L'appareil a volé sur une distance de plus de 1 300 km (soit 810 miles). Sur ce trajet, deux arrêts ont du être effectué afin d'effectuer un ravitaillement. Suite à la réussite de ce vol test, la prochaine étape est la qualification du système.

Lockheed Martin a développé quatre prototypes du CH-53K. Lors des premiers tests, ils ont déjà cumulé « plus de 450 heures de vol », rapporte l'industriel.

En avril dernier, le programme CH-53K a atteint le « milestone C » permettant de lancer la production initiale de l'appareil dans de faible quantité.

Le CH-53K a effectué son premier vol d'essai en 2015. Il est basé sur le CH-53E, qu'il doit remplacer. Cette nouvelle version possède une capacité d'emport trois fois supérieure grâce à une nouvelle motorisation. Il est également doté de nouvelles pâles et possède un rayon d'action de 110 nautiques.

Au total le département de la Défense des Etats-Unis souhaite mettre en service 200 hélicoptère CH-53K. Les six premiers devraient rejoindre la marine américaine en 2018. A terme, dix escadrons en seront équipés : «huit escadrons de service actif, un escadron d'entraînement et un escadron de réserve », rapporte Lockheed Martin.