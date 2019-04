Le CH-47F entre en service au sein de l'Indian Air Force

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

L'Indian Air Force a annoncé le 25 mars avoir réceptionné ses premiers CH-47F Chinook, lesquels sont désormais entrés en service. Cette première livraison comprenait 4 hélicoptères lourds, sur un total de quinze voilures tournantes commandées à Boeing en septembre 2015. Les livraisons des hélicoptères devraient se finaliser en mars 2020. Les CH-47F Chinook seront utilisés dans le nord et l'est du pays.

