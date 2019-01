Le Canada termine sa mission de police du ciel en Roumanie

Le Canada a annoncé avoir terminé sa mission de police du ciel en Roumanie.

Le 3 janvier, le ministère de la Défense canadien a annoncé la fin de sa mission de police du ciel conduite en Roumanie, dans le cadre de l'OTAN. Les cinq CF-18 Hornets et les 135 militaires canadiens vont ainsi quitter le pays au cours du mois de janvier et retourneront au Canada, après quatre mois de mission.

Outre la conduite de missions de surveillance aérienne, « les membres de la force opérationnelle aérienne ont pris part à un entraînement régulier avec leurs homologues roumains », a rapporté le Ministère de la Défense canadien. Et ce avant d'ajouter : « cet entraînement touchait divers roles et disciplines, y compris les opérations de vol, le soutien médical, la sécurité des vols, l'entretien des aéronefs, le commandement et le contrôle ainsi que la police militaire ».

Cette mission correspondait à la troisième participation du Canada à l'opération Reassurance. Un premier déploiement avait eu lieu d'avril à août 2014 en Lituanie et un second de septembre à décembre 2017 en Islande.