Le Canada retire son ravitailleur CC-150 Polaris du Moyen-Orient

Le Canada a mis fin à la mission de son ravitailleur CC-150, qui était déployé au Moyen-Orient dans le cadre de la coalition internationale.

La Royal Canadian Air Force (RCAF) a annoncé le 28 janvier que son ravitailleur CC-150 Polaris était désormais de retour au Canada. Fin, donc, de son déploiement au Moyen-Orient et de sa mobilisation contre le groupe terroriste Etat Islamique, au sein de l'opération Impact. « L'aéronef CC-150 Polaris soutenait l'opération en assurant continuellement les ravitaillements air-air pour la coalition internationale contre Daech en Iraq et en Syrie, depuis octobre 2014 », a rapporté la RCAF. Lors de l'opération Impact, le CC-150 Polaris a réalisé 1 166 sorties aériennes et 7 050 heures de vols. C'est un total de 29,5 M de kilos de carburant qui a été livré grâce au ravitailleur canadien.

S'il était principalement employé dans sa version ravitailleur en vol, le CC-150 Polaris peut également être utilisé pour conduire des missions de transport de passagers, de fret et d'évacuation médicale. Il peut ainsi emporter jusqu'à 32 000 kilos de chargement et jusqu'à 194 passagers. Pour les missions de ravitaillement, le CC-150 Polaris peut délivrer jusqu'à 36 000 kilos d'essence.