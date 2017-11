Le caisson de voilure du MC-21 passe les essais statiques

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

"Le but de ces essais était de confirmer que le caisson de voilure supporte les efforts maximaux, sans que cela n'entraîne de destruction de la pièce concernée", mentionne le communiqué d'Irkut.

Le MC-21 dispose désormais d'une voilure apte à encaisser les efforts maximaux. Plus tôt cette année, Irkut avait précisé qu'il serait nécessaire de renforcer le caisson de voilure du biréacteur russe ( http://www.air-cosmos.com/irkut-va-devoir-renforcer-la-voilure-du-mc-21-93053 ).

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Stage INGENIEUR Bac+4 : Support aux évolutions des méthodes (constitution+analyse) de la gestion des charges prévisionnelles et des devis équipements de TAS France Toulouse - H/F

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.