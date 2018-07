Le C Series intègre la famille Airbus

Depuis ce 1er juillet, Airbus a pris le contrôle de la société C Series Aircraft Limited Partnership et les modèles CS100 et CS300 intègrent la famille des avions Airbus.

Les avions C Series initialement conçus et développés par le constructeur canadien Bombardier sont désormais intégrés au catalogue des avions Airbus. Cette intégration, symbolisée par l'habillage des avions aux couleurs Airbus, correspond à la prise de contrôle par Airbus de la société C Series Aircraft Limited Partnership dans laquelle le constructeur européen détient 50,01 % des parts. Bombardier et Investissement Québec détiennent respectivement 34 % et 16 % du capital. Le siège de la société est implanté à Mirabel au Québec où se trouvent également la ligne d'assemblage des C Series ainsi que toutes les fonctions associées. Uniquement propulsés par des moteurs Pratt & Whitney PurePower PW1500G, les CS100 et les CS300 prennent respectivement 120 et 130/140 passagers dans une configuration cabine standard. Le CS100 peut monter jusqu'à 135 passagers et le CS300 à 160 passagers. Leurs distances franchissables respectives sont de 5 741 km et de 6 112 km. Les CS100 et CS300 viennent compléter la famille de moyen-courriers Airbus A320neo sur lesquels une propulsion Pratt & Whitney Pure Power est également proposée.