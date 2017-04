Le C-295W ravitaille un H225M Caracal en vol

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Airbus Defence and Space poursuit le développement des capacités de ravitaillement en vol de son transporteur léger C-295W. Dans une vidéo publiée par l'industriel ce 17 janvier, un C-295W démontre sa capacité à ravitailler un hélicoptère Caracal H225M d'Airbus Helicopters. Essai réalisé en décembre 2016, les contacts ont été exécutés à des vitesses de 105-115 nœuds, précise Airbus. « les deux équipages ont rapporté un fonctionnement simple et sans heurts. Le système est dorénavant offert aux utilisateurs de C-295 ».

