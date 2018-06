Le C-130J atterrit pour la première fois en Jordanie

Le premier C-130J Super Hercules de l'armée de l'air s'est posé sur la base aérienne projetée en Jordanie.

Le Ministère des Armées a annoncé que, pour la première fois, le 21 mai dernier, un C-130J Super Hercules avait rejoint la base aérienne projetée (BAP) en Jordanie. L'appareil, entré en service au sein de l'armée de l'air il y a maintenant cinq mois, y a acheminé « du fret aéronautique et du matériel technique au profit de la BAP, immédiatement déchargés par le détachement de transit interarmées aérien », détaille le MinArm.

Le C-130J Super Hercules, appartenant à l'escadron de transport 2/61 « Franche Comté », a relié Orléans à la Jordanie en six heures. Il a ensuite quitté la BAP pour se rendre à Djibouti « afin d'y réaliser une expérimentation pour valider ses capacités d'atterrissage sur terrain sommaire, de jour comme de nuit, et travailler à la définition des procédures de vol sous JVN », précise le Ministère des Armées.

En mars dernier, l'appareil avait rejoint la BSS afin de valider ses capacités logistiques et plus particulièrement le transport de passagers et de palettes.