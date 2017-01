Le budget de l'ESA également en hausse

Le 19 janvier, c'était au tour de Jan Worner, le directeur général de l'Agence spatiale européenne, de présenter son budget pour l'année 2017. Comme celui du Cnes, il connait une hausse significative : +9,5%.

Le budget de l'Esa, qui s'élevait à 5,25 Md€ en 2016, atteint cette année 5,75 Md€ . 26,9% de ces ressources seront attribuées à l'observation de la Terre, devant les lanceurs (18,9%), la navigation (17,6%), les vols habités et l'exploration robotique (11%), les sciences spatiales (8,9%), puis les télécommunications et les applications intégrées (5,6%).

Les contributions de l'Allemagne (858,4 M€) et de la France (855,9 M€) représentent plus de 45% des 3,78 Md€ consacrés aux activités et aux programmes de l'Agence.

A noter que le Royaume-Uni, malgré le Brexit, apporte toujours une contribution de 7,9% (300 M€), contre 8,7% l'an passé (324,8 M€).

Dynamique favorable.