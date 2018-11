Le Bombardier Global 7500 a reçu son certificat de type de la FAA

Bombardier vient d'annoncer que son avion d’affaires emblématique, le biréacteur Global 7500 a reçu son certificat de type de l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) des États-Unis, franchissant ainsi une nouvelle étape importante à l’approche de son entrée en service plus tard cette année.

« L’obtention de la certification de type de l’avion Global 7500 par la FAA marque l’un des derniers chapitres de notre programme de développement », a déclaré Stephen McCullough, vice-président du Développement de produits intégré pour le programme des avions Global 7500 et Global 8000.

Lancé en 2010 en qualité de Global 7000, le biréacteur de Bombardier a été rebaptisé en mai, afin de faire ressortir son autonomie maximale, car plus tôt cette année, le Bombardier Global 7500 a prouvé son aptitude à voler loin en étendant sa distance franchissable à 7 700 nautiques (14 260 km), soit 300 nautiques (555 km) de plus que prévu. Le Bombardier Global 7500 est ainsi l'un des rares avions d’affaires à pouvoir relier New York à Hong Kong et Singapour à San Francisco, sans escale.



À son entrée en service, le Bombardier Global 7500 offrira un intérieur doté d’une cuisine et de quatre véritables zones habitables. Avec 16,5 m de longueur de cabine, c'est actuellement le jet d'affaires qui bénéficie de la plus longue d'entre-elles, y compris celle du Gulfstream G650ER. Le Bombardier Global 7500 inaugure également le fauteuil breveté Nuage de Bombardier, qui a été méticuleusement conçu pour assurer un confort maximal et qui sera exclusif à la nouvelle gamme d’avions Global de Bombardier.