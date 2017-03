Le Boeing 787-10 décolle pour la première fois

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Cette version allongée du 787-9, avec un fuselage plus long de 5,5 m, bénéficie d'ores et déjà du retour d'expérience accumulé d'abord avec le 787-8, puis le 787-9. Le "grand frère" s'est vendu pour l'instant à 149 exemplaires fermes.

Le premier Boeing 787-10 d'essais a décollé pour la première fois ce vendredi 31 mars à 9h30, heures locales. L'appareil est parti pour un vol d'une durée de près de quatre heures si les conditions météos ne viennent pas perturber le programme d'essais prévu. Ou si les essais planifiés se révèlent d'ores et déjà tellement concluants que l'équipage décide d'écourter le vol.

