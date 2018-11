Le Boeing 747 d'essais en vol de General Electric part au musée

Le Boeing 747-100 d'essais en vol de General Electric a effectué son vol final le 15 novembre 2018 en décollant du centre d'essais en vol de Victorville, en Californie pour rejoindre le musée de l'air et de l'espace de Pima à Tucson, dans l'Arizona.

Le quadriréacteur était jusqu'alors le plus vieux Boeing 747-100 en service, puisqu'il quitta la chaîne d'assemblage de Boeing le 17 octobre 1969. Il fit son premier vol le 3 mars 1970 au sein de feu la compagnie aérienne Pan American World Airlines, ou il resta en service pendant 21 ans, sous le nom de baptême Clipper Ocean Spray. GE Aviation a acquis l'appareil en 1992, le Boeing 747-100 a effectué 90 000 heures de vol et 19 251 cycles.

La transformation d'un avion transportant des passagers en un banc d'essais volant recquiert des modifications significatives, parmi lesquelles le démontage des sièges, le renforcement de l'aile gauche et de l'empennage pour les essais en vol ainsi que l'installation des systèmes de recueil de données.

Le Boeing 747-100 de GE Aviation a permis d'enregistrer les données et performances de plus de 11 moteurs différents et 39 ensembles moteurs, parmi lesquels le GE90, le GEnx, l'Engine Alliance GP7200, les CF34 pour les jets régionaux, les CFM56 et LEAP, ainsi que le Passport à destination des jets d'affaires.

Le quadriréacteur d'essais en vol de GE Aviation a réalisé son vol final d'essais le 25 janvier 2017. En 2010, GE a acquis un Boeing 747-400 qui a précédemment volé au sein de la compagnie aérienne Japan Airlines, lequel a été converti en Propulsion Test Platform (PTP) ou plateforme d'essais propulsion. Motorisé par des GE CF6-80C2, le nouveau PTP offre de meilleures capacités et des systèmes intégrés améliorés par rapport à l'ancienne plateforme. Le PTP a permis de réaliser des essais moteur des LEAP et GE9X.