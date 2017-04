Le Boeing 737 MAX 9 effectue son premier vol

Le Boeing 737 MAX 9 équipé de deux turboréacteurs CFMI Leap-1B a réalisé avec succès son premier vol de 2 heures et 42 minutes, après avoir décollé de Renton (Etat de Washington, Etats-Unis) à 10h53 heure locale, et atterri à 13h34 sur le site de Boeing, à Seattle.

Ce vol inaugural a permis de tester les commandes de vol, ainsi que les systèmes parmi lesquels figurent le train d'atterrissage et la prise en main générale de l'avion. Le Boing 737 MAX 9 est le deuxième modèle de la famille 737 MAX à démarrer son programme d'essais en vol pour la certification. Les premières livraisons aux clients devraient intervenir à partir de 2018. De son côté le MAX 8, certifié par la Federal Aviation Administration (FAA) au mois de mars de cette année, est en bonne voie pour entrer en service en milieu d'année.



CFM International est l'unique motoriste de tous les modèles de Boeing 737 depuis 1981. A ce jour, le turboréacteur Leap-1B a enregistré plus de 7 400 commandes et intentions de commandes pour équiper les 3 700 Boeing 737 MAX achetés par 86 clients dans le monde entier.